Ramon e Nickson brigam por uma vaga no Vitória

Para o jogo decisivo de quarta-feira, 20, às 21h45, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo duelo de volta da Copa do Brasil, o zagueiro Kanu retorna ao time titular do Vitória.

Ele foi desfalque por suspensão no domingo, 17, diante do Atlético-PR pelo Brasileirão. Além de Kanu, o Leão terá o retorno do lateral-direito Norberto, que se recuperou de lesão e também viajou para Belo Horizonte nesta segunda, 18.

A dúvida do técnico Vagner Mancini é se tira o zagueiro Ramon ou o meia-atacante Nickson. Caso escolha a segunda opção, o treinador retornará com o esquema de três zagueiros, usado na derrota por 2 a 1 no jogo de ida, há duas semanas, no Barradão. Por outro lado, o esquema está invicto na Série A. São duas vitórias e um empate.

Mancini sonha

"Falei aos atletas que o segundo tempo contra o Atlético-PR deve ser usado como exemplo para quarta-feira. É um panorama diferente, porque é um jogo eliminatório e está 2 a 1 [para o Cruzeiro], então nós temos de fazer de tudo para ir lá e virar essa partida", afirmou Mancini, logo após o jogo na Arena da Baixada.

O time do Vitória treina na tarde desta terça, 19, na Cidade do Galo, centro de treinamento do maior rival do Cruzeiro, o Atlético-MG. "Estou muito a fim de passar [à próxima fase] na Copa do Brasil, nem que a gente atropele o calendário e que tenha de jogar quarta e domingo até o último ano. O importante é vencer", disse o treinador.

Para avançar de fase na competição, o rubro-negro precisa vencer por 2 a 0 ou por um gol de diferença a partir de 3 a 2. Caso vença por 2 a 1 a decisão vai para os pênaltis.

