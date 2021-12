Ramon e Amaral estão livres para o clássico

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deu apenas um jogo de suspensão para o zagueiro Ramon - confirmado como titular - e o volante Amaral - que disputa posição com Marcelo -, na terça-feira, 30, pelas respectivas expulsões no triunfo do Vitória por 2 a 0 sobre o ABC, há 11 dias. Portanto, ambos estão liberados para jogar o Ba-Vi de sábado, 4, às 16h30, no Barradão.

Apesar de Mancini fazer mistério, Marcelo deve ser o titular no Ba-Vi. Foi o que ele deixou escapar em entrevista. "As vezes que Amaral estava suspenso, eu ia entrando [no decorrer dos jogos]. Agora o professor optou por mim para esse Ba-Vi. Vou trabalhar forte e, quem sabe, sair vitorioso", disse. Mas, depois, ele voltou atrás e deixou a decisão nas mãos do treinador. "Ainda não sei. Optou por mim no treino de hoje (terça-feira), mas não sei o que vai acontecer amanhã. Se optar por mim, vou dar meu máximo para sair vitorioso", desconversou.

Pronto para seu primeiro Ba-Vi, o lateral-direito Diogo Mateus, contratado há dois meses, declarou ontem: "Clássico é especial e confio que este será o início da arrancada do Vitória para a Série A", disse.

A torcida do Vitória comprou até ontem 9.200 ingressos antecipados com o preço promocional. Nesta quarta, 1, o clube faz uma ação com oito jogadores dando autógrafos e vendendo ingressos nos shoppings: Escudero e Gatito Fernandez no Paralela; Guilherme Mattis e Diogo Costa no Bella Vista; Flávio e Pedro Ken no Barra; Fernando Miguel e Ramon no Center Lapa.

Algoz do Vitória na nona rodada, quando venceu nos acréscimos por 1 a 0, no Mangueirão, o Paysandu voltou a jogar ontem, desta vez no estádio da Curuzu, e derrotou o Atlético Goianiense por 2 a 0. Os gols do Papão foram marcados por Leandro Cearense e Yago Pikachu, assumindo a liderança da Série B, com 22 pontos.

adblock ativo