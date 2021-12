Ramon dá ênfase às bolas paradas em último treino na Toca

Na tarde desta sexta-feira, 18, o treinador Ramon Menezes trabalhou estratégias com a equipe do Vitória para o confronto inédito com o Brusque, pela 5ª rodada do Brasileiro da Série B. O confronto está marcado para este sábado, 19, às 19h, no estádio Barradão, em Salvador.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Sem muito tempo para a preparação do time, que desembarcou de Belém-PA na madrugada desta sexta, o técnico reuniu os jogadores após o almoço na chácara Vidigal Guimarães. Ele ainda apresentou um vídeo sobre o adversário catarinense e desceu para o campo do CT Manoel Pontes Tanajura.

Após o aquecimento com o preparador físico do clube, Ramon aplicou um treinamento tático, onde foi ajustado os aspectos ofensivos e defensivos. Na sequência, o comandante finalizou os preparativos com exercícios de bola parada.

Com o fim da preparação, os jogadores deram início ao período de concentração, onde ficam até momentos antes da partida deste sábado.

