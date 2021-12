Ramon avalia Vitória "em crescimento" desde que assumiu o time

Desde que Ramon Menezes assumiu o comando técnico do Vitória, o Leão da Barra ainda não perdeu. No entanto, apesar das duas vitórias em quatro jogos, a equipe demonstrou bastante oscilação durante as partidas e ainda não conseguiu convencer 100% o torcedor rubro-negro. A próxima oportunidade para surpreender os adeptos será nesta terça, 22, diante do Coritiba.

Em coletiva realizada na noite desta segunda-feira, 21, em solo paranaense, o treinador do Leão afirmou que enxerga a equipe como em "processo de crescimento". O comandante ainda destacou os poucos dias que tem tido para treinar o time, em decorrência do calendário apertado da temporada.

“Acho que temos muito pouco tempo para trabalhar. Amanhã completo 14 dias de clube e já estamos indo para o quinto jogo e se você pegar todas as equipes, em todos os campeonatos, existe essa oscilação normal. Precisamos estar preparados para isso. No entanto, eu não vejo esse momento em nossa equipe. Acredito que estamos em processo de crescimento. Fizemos um grande jogo contra o Inter, depois dois empates e agora uma ótima vitória. Amanhã é outro jogo duríssimo, mas estamos preparados mesmo com pouco tempo para trabalhar”, afirmou Ramon.

No intervalo entre uma partida e outra, o elenco tem tido geralmente em torno de um ou dois dias para a preparação, situação que dificulta o trabalho do treinador. Para tentar 'resolver' esse problema, a alternativa tem sido mais em cima do dialogo e aspectos que são trabalhados extracampo.

“Esse tempo que eu estou tendo com os atletas é muito mais em cima de correções, palestras, mostrando vídeo, todos os treinos são filmados. Muito em cima daquilo que nós estamos vendo em cima dos adversários. Para esse jogo também da mesma forma”, explicou.

Um dos aspectos que tem chamado bastante atenção na equipe rubro-negra, desde que o novo comandante assumiu, foram as constantes modificações entre os titulares, principalmente nas partidas fora de casa. Questionado se a partida contra o Coxa terá mais novidades, ele falou que existe a possibilidade.

“Pode ser que sim (acontecer mudanças). O mais importante aqui é que todos estão focados e pensando exclusivamente no Vitória. Independente do esquema tático como formos a campo, sei que todos darão seu máximo, dentro daquilo que treinamos. Mesmo com o pouco tempo que tivemos para treinar. Esse é o nosso objetivo”, encerrou.

