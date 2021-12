Ramallo e Marinho participam de treino no Barradão

As presenças do recém-contratado Rodrigo Ramallo e de Marinho e Alípio com máscaras de proteção - ambos sofreram fratura no nariz - chamaram a atenção no treino do Vitória nesta quinta-feira, 30. Depois de derrotar o Sport por 3 a 2 na noite de quarta, 29, o elenco rubro-negro volta as atenções para o próximo duelo no Brasileirão, contra o Cruzeiro, em Minas Gerais.

Vagner Mancini comandou inicialmente uma atividade física-técnica utilizando a área externa do Barradão, antes de promover um treino técnico no campo.

Dos jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra Sport, o zagueiro Kanu correu por 20 minutos em torno do campo. Enquanto Tiago Real, Diego Renan, Euller e Ramon organizaram um torneio de futevôlei. Os demais fizeram crioterapia.

O goleiro Fernando Miguel segue em tratamento médico da contusão muscular na panturrilha.

Marinho usa máscara para proteger lesão no nariz (foto: Francisco Galvão | E.C.Vitória)

