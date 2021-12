Ramallo é aguardado para começo da semana

O decorrer da semana tem sido revigorante para o Vitória. Em campo, o triunfo de quinta-feira por 2 a 1 sobre o Grêmio, seu primeiro fora de casa na Série A, deu moral para a sequência do campeonato. Fora dele, o clube está bem próximo de oficializar a contratação de Rodrigo Ramallo, atacante de 25 anos da seleção da Bolívia.

O jogador, cujo contrato com o The Strongest, clube de seu país, se encerra agora em junho, já está apalavrado com o Leão. No momento, ele está na Bolívia com um processo para a obtenção do visto de trabalho no Brasil. A expectativa é que tudo se resolva no começo da próxima semana.

Outro atacante de 25 anos que deve desembarcar em Salvador nos próximos dias é Rhayner, que ainda discute a rescisão contratual com a Ponte Preta. A prioridade do atleta é voltar para o Vitória, time em que se destacou em 2015, mas o Santa Cruz, de Recife, entrou no páreo por sua contratação. A tendência é que a negociação entre Rhayner e Vitória se concretize até segunda-feira.

Marinho de volta

Neste domingo, 26, às 16h, no Barradão, pela 11ª rodada, o Vitória, em 14º lugar com 12 pontos, recebe a Ponte Preta, em 10º com 13. Se vencer, não só conseguirá dois triunfos em sequência pela primeira vez no campeonato, como, a depender da combinação de resultados, pode fechar a rodada em 10º, na parte de cima da tabela.

As boas notícias seguem com a confirmação de que o atacante Marinho, principal jogador da equipe, está confirmado para a partida. Ele havia ficado de fora do jogo passado somente por questões burocráticas, pois seu novo contrato com o Vitória, assinado na terça-feira e que agora irá até o final de 2018, não havia sido regularizado em tempo.

O técnico Vagner Mancini deu a entender que, ao menos para amanhã, vai desfazer o esquema de três zagueiros, utilizado especificamente contra o Grêmio. Marinho deve ocupar a vaga do zagueiro Victor Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

