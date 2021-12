Ramallo agradece chance de jogar no Vitória

Com transferência já apalavrada com o Vitória, o atacante boliviano Rodrigo Ramallo, 25 anos, é esperado em Salvador nesta terça-feira, 28, para realizar exames médicos e assinar contrato com o time por uma temporada.

Embora o Rubro-Negro ainda não tenha se posicionado oficalmente, o próprio atleta fez questão de confirmar sua chegada, postando em seu perfil no Instagram uma foto com escudo do Leão acompanhada da mensagem "Obrigado por essa nova oportunidade e desafio, Esporte Clube Vitória".

No The Strongest, Ramallo atuou por sete temporadas e também passou pelo Jorge Wilstermann, ambos clubes bolivianos. Nesta temporada, ele disputou 28 partidas e marcou seis gols.

Pela Copa América, o atacante jogou pouco pela seleção e entrou em dois jogos no segundo tempo, contra Chile e Panamá. Contra a Argentina, na última rodada da fase de grupos, ficou no banco de reservas.

adblock ativo