Raimundo Viana é eleito o novo presidente do Vitória

Em pleito terminado há instantes no Barradão, o advogado Raimundo Viana, 74, foi eleito o novo presidente do Esporte Clube Vitória para cumprir mandato até dezembro de 2016. Ele, que já foi mandatário do Leão na década de 1970, assume as rédeas do clube para completar o triênio que seria responsabilidade de Carlos Falcão. Este, no entanto, renunciou ao cargo na última segunda-feira.

O próprio Falcão, além do ex-presidente Alexi Portela, apoiavam a candidatura de Viana, que superou Ivã de Almeida, seu único adversário, por uma larga vantagem de votos. Dos 233 votantes, entre 172 conselheiros efetivos e 61 suplentes, 186 (80%) preferiram Viana, enquanto 44 escolheram Almeida. Os dois candidatos prometeram antes do pleito discutir uma possível mudança de estatuto que contemplasse eleições diretas para presidente, com os sócios definindo o mandatário do clube.

adblock ativo