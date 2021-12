Questionado após derrota, Pivetti declara que "qualquer um pode ser titular" no meio do Vitória

Ainda não foi nesta rodada que o Vitória retornou ao G-4. Interrompendo uma sequência invicta de dois jogos, o Leão perdeu para o CSA por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em partida disputada no estádio do Barradão.

Questionado sobre a saída do volante Fernando Neto, um dos principais destaques do clube na temporada, da equipe titular, o técnico do Rubro-Negro, Bruno Pivetti, ressaltou a importância de equilibrar o elenco.

"Nós temos ali meio-campistas interessantes, que exercem bem a função. Sabemos o tempo que o Lucas Cândido está sem atuar. E o objetivo foi colocá-lo nesse primeiro jogo contra o Oeste e depois mantê-lo na equipe, justamente para ele ganhar mais ritmo. Tem feio bons treinamentos e qualquer um pode ser titular. Sabemos também da qualidade do Fernando, que é um jogador muito importante, tem sido muito importante durante toda temporada, só que ali temos boas opções e todos ali podem exercer bem a função", explicou.

Avaliando o desempenho da equipe nesta que foi a primeira derrota do Leão jogando dentro de seus domínios na Série B, o comandante ressaltou o poder de reação já demostrado pelo time, em coletiva após a partida.

"Nós criamos algumas oportunidades. Concordo que deveríamos ter sido um pouco mais agressivos. Tivemos chance de criar bem mais, infelizmente não foi isso o que aconteceu, e nós não conseguimos, como no jogo do Oeste, conquistar a reação que esperávamos. É uma equipe que já demonstrou uma força considerável de reação, infelizmente não foi assim hoje. Nós temos que olhar para frente e focar no jogo contra o Operário para ir para Ponta Grossa recuperar esses pontos que perdemos dentro de casa", analisou Pivetti.

