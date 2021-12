“Quero restabelecer a autoestima do torcedor”, diz Raimundo Viana

Candidato pela segunda vez seguida desde que deixou a presidência do Vitória, no final do ano passado, Raimundo Viana, 76 anos, tem como principal proposta, caso eleito no pleito desta quarta, a retomada dos projetos iniciados em sua gestão.

Viana – ou Mundico, apelido que ganhou da torcida – faz questão de frisar que, quando assumiu o clube, em meados de 2015 (após a renúncia do então presidente Carlos Falcão), a situação do clube também era muito ruim, tanto nas quatro linhas como na política.

Na época, o Vitória tinha perdido o Campeonato Baiano pelo segundo ano seguido, jogava a Série B e estava fora da Copa do Nordeste.

Para o ex-presidente, sua experiência em gestão de crise pode ser determinante para alavancar o Vitória a partir de 2018 e melhorar o relacionamento com a torcida.

Precisa de um choque de gestão em áreas estratégicas, especialmente o setor do futebol, que é o carro-chefe do clube

“Para quem já assumiu o Vitória numa situação tão ruim ou mais, como nós, à época, é mais um desafio a ser enfrentado. Um dos nossos desafios é justamente esse, levantar o prestígio da nossa marca para alcançar novos objetivos”, enumerou o candidato.

Para ele, a situação do clube não está de todo ruim: apesar de não estar com as finanças de acordo com o orçamento, a manutenção da equipe na Série A foi importante.

“O Vitória é primeira divisão. ‘Ah, mas foi por um gol milagroso da Chapecoense’, alguns podem dizer. Mas no dia em que o Campeonato Brasileiro de 2018 rodar, nós vamos começar em igualdade com o Corinthians, que foi o campeão”, pontuou.

“Nosso grupo precisa de retoques, evidentemente. E precisa de um choque de gestão em áreas estratégicas, especialmente o setor do futebol, que é o carro-chefe do clube. Isso sem, evidentemente, esquecer as outras áreas”, disse, referindo-se aos esportes olímpicos e ao futebol feminino.

“O Vitória não é um time de futebol, é uma instituição esportiva. Não podemos esperar uma obrigação legal para fazer as coisas que encantam”.

Via expressa e arena

Sem entrar em muitos detalhes sobre planejamento e aumento de receita – ele diz que o Vitória precisa de uma reformulação na política de contratação – Viana deposita suas fichas na inauguração da Via Expressa do Barradão como um fator importante para estimular o torcedor a ver os jogos no estádio.

“Queremos valorizar e preservar nosso patrimonio com intervenções imediatas para dar mais conforto ao torcedor. A Via Expressa tem um valor enorme para o Vitória. Chegar no Barradão em dia de jogo pela rua Artêmio Castro Valente é um martírio. Voltar à noite idem. A Via Expressa termina isso”, disse Viana, lembrando que o projeto e as obras iniciaram na sua gestão.

“Eu sensibilizei o Governo do Estado para começar a fazer a linha expressa para o Barradão, que já está sendo concluída. Mas não fica só aí. Uma estação de transbordo, uma praça da juventude, para embelezar nosso santuário. Você tem que trabalhar em direção do consumidor imediato, que é o torcedor. E eu quero restabelecer a autoestima do torcedor do Vitória”, concluiu.

Queremos valorizar e preservar nosso patrimonio com intervenções imediatas para dar mais conforto ao torcedor

Viana acredita que a transformação do Barradão numa arena – outro projeto que foi levantado em sua gestão – é uma necessidade para que o clube cresça. Mas, para ele, o projeto pode esperar.

“Nesse primeiro momento não posso dizer que vou dar absoluta prioridade para a [construção da] arena, mas ela é um sonho rubro-negro e não vai sair do meu visor”, prometeu.

Adversários e ex-parceiros

Mais do que qualquer outro candidato, Viana pode dizer que conhece bastante a concorrência: dois dos outros quatro candidatos que concorrem ao pleito foram integrantes da sua administração.

Ricardo David foi diretor de marketing em 2015 e Manoel Matos foi seu vice-presidente até o final de 2016.

O que pode parecer um ‘racha’ de ideologias entre ex-colegas de gestão, para Viana ter candidatos “revelados” por ele é motivo de orgulho.

“Penso que você tem que montar suas estruturas de tal sorte para que revele treinadores, preparadores físicos, fisiologistas, e, por que não, dirigentes? Aí é que saio vitorioso. Então fico orgulhoso de olhar para Manoel [Matos] e dizer 'eu te fiz'. O [Ricardo] David também, que foi meu diretor de marketing. Se isso não for motivo de orgulho para um presidente, o que será? Acredito que eles têm agradecimento por mim, assim como eu tenho por eles”, garantiu.

