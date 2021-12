"Quero representar bem esta camisa", diz Daniel Borges

O novo lateral-direito do Vitória, Daniel Borges, chegou há pouco mais de uma semana à Toca do Leão, mas falou pela primeira vez como jogador do rubro-negro somente na tarde desta terça-feira, 9.

Revelado pelo Botafogo-SP, onde se destacou na campanha do Campeonato Paulista, o novo ala do Leão disse ter acompanhado jogos do Vitória na temporada e que espera fazer um bom Brasileirão pelo time baiano.

"Eu venho para cá com o objetivo de fazer um bom campeonato, fazer o meu melhor. Venho acompanhando o Vitória. É um time grande e quero representar bem esta camisa", disse Daniel.

Juntamente com o meia Camacho, que havia chegado à Toca do Leão na última segunda-feira, 8, Daniel Borges treinou em separado dos demais jogadores do elenco.

Enquantos os titulares participavam apenas de um treino regenerativo, os demais jogadores do elenco principal rubro-negro disputavam um coletivo contra o time Sub-20.

O Vitória volta ao batente na tarde desta quarta-feira, 10, para dar prosseguimento à preparação para o duelo contra o São Paulo, no domingo, 14, no Barradão.

