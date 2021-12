"Quero que seja o melhor ano da minha carreira", projeta Dudu Vieira

Recém-chegado na Toca do Leão, o volante Dudu Vieira falou, em coletiva nesta segunda-feira, 15, sobre as expectativas para a campanha do Vitória no Brasileirão da Série B e o clima no clube após o afastamento e dispensa de jogadores.

"Chego com um pensamento muito claro. Quero que esse seja o melhor ano da minha carreira, conseguindo aquilo que a gente espera que é o acesso e, se possível, o título. A questão dessas pessoas afastadas não condiz comigo, meu trabalho é dentro do campo", garantiu Dudu Vieira.

Neste período pós-eliminações do Baianão, Nordestão e Copa do Brasil, o Vitória ganhou um tempo extra para a largada na segunda divisão. Restando pouco mais de duas semanas até o duelo contra o Botafogo-SP, o atleta revelou como tem sido o dia a dia no Barradão, além da preparação do técnico Tencati, agora com elenco mais enxuto.

"O grupo é bom, cara. Por incrível que pareça, os resultados mostram muitas coisas ruins e acaba não condizendo com a qualidade do elenco. O professor Tencati tem uma filosofia de trabalho diferente daquilo que estamos acostumados a ver. Agora, temos que nos fortalecer nesse momento e nos unir cada vez mais", analisou.

Para encerrar, Dudu Vieira foi questionado a sobre o que o torcedor do Rubro-Negro deve estar se apegando para acreditar na sequência do clube na temporada. "Estamos trabalhando e vendo aonde estamos errando. Temos que procurar manter a calma, para conquistar a vitória no dia 27, e, passo a passo buscarmos o nosso objetivo", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

