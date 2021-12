Quem segura a vaga de goleiro no Vitória na partida deste domingo?

A bola só vai rolar para Vitória e Ceará neste domingo, 20, no Barradão, às 11h, mas o grande mistério que envolve a partida deve ser revelado um pouco antes disso, por volta das 10h. A pergunta que não quer calar entre os torcedores rubro-negros é: quem será o goleiro do Vitória na sexta rodada do Brasilerão?

O recente show de horrores protagonizado por Caíque descredencia o goleiro do posto de titular da posição. Embora tenha defendido o arqueiro na entrevista coletiva após a derrota para o Sampaio Corrêa, Vagner Mancini não garantiu a escalação do camisa 23 ao discutir com um torcedor no desembarque da delegação, em Salvador.

“O treinador não é você, sou eu. Eu decido quem não vai jogar domingo... Eu falei que Caíque vai jogar domingo? Você está achando que você é quem, rapaz? Eu boto quem eu quiser, você não tem nada a ver com isso”, disse o treinador, em vídeo gravado por outros torcedores que estavam no local.

Há algumas semanas, a resposta para a dúvida dos rubro-negros seria o óbvio retorno de Fernando Miguel, mas o goleiro foi negociado com o Vasco. Sem o experiente arqueiro de 33 anos, caso não opte por Caíque, Mancini tem como opções Ronaldo, de 22 anos, e Diego, de 19, que foi integrado ao elenco profissional apenas após a saída de Fernando Miguel.

Tanto Diego, quanto Ronaldo, são crias da divisão de base do Vitória. O embate contra o Ceará seria a estreia de qualquer um dos dois jovens goleiros no time principal.

Na sexta, durante entrevista na Toca do Leão, o presidente Ricardo David elogiou Ronaldo, ao ser perguntado sobre o jogador. “A informação da comissão é que o Ronaldo está precisando da chance dele. As informações são as melhores possíveis”, contou o mandatário.

O mais provável, no entanto, é que a vaga fique com Elias. O goleiro de 22 anos, que estava na Chapecoense, foi apresentado pelo Leão tambem na sexta. No mesmo dia, o nome do arqueiro foi publicado no BID da CBF e ele está regularizado para defender o Leão. Inicialmente a contratação de Elias seria para servir de sombra à Caíque, mas com o péssimo momento vivido pelo atleta, a tendência é que o reforço seja o novo titular.

Os outros dez

Hoje, Mancini volta a contar com Wallyson, titular contra o Vasco, mas que não pôde entrar em campo pela Copa do Nordeste, porque não está inscrito na competição. Já o zagueiro Aderllan ainda se recupera de uma lesão no tornozelo e desfalca o time.

Mancini também deve promover o retorno dos titulares que descansaram na derrota do time para o Sampaio Corrêa, como Kanu, Willian Farias, Rhayner e Neilton. Os jogadores citados sequer viajaram com o time para a partida no Maranhão. Outro que deve ficar à disposição é o atacante Denílson, que decidiu por conta própria não viajar para a partida no Maranhão.

Ontem, por meio da assessoria do time, o atleta se desculpou pelo ato e também lembrou o incidente envolvendo sua mãe no jogo contra o Vasco, quando o jogador foi até a torcida vascaína presentear sua mãe com uma camisa, o que iniciou uma discussão com torcedores do time carioca. Na confusão, a mãe do jogador chegou a passar mal. “Minha atitude ao não viajar para o jogo em São Luís foi impensada e peço desculpas. Vivi alguns dias de drama após o ocorrido com minha mãe e outros problemas pessoais. Estou satisfeito no clube e é preciso seguir em frente”, disse.

Atual 18º colocado, com quatro pontos, um triunfo hoje garante o Leão fora da zona de rebaixamento ao final da rodada. Essa seria também a primeira vitória do Vitória como mandante no Brasileirão. Nos dois jogos que fez diante do seu torcedor, o time empatou com o Flamengo e perdeu para o Fluminense.

O adversário

Com um ponto a menos que o Vitória, o Ceará também frenquenta a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Marcelo Chamusca chega com desfalques à Salvador. O volante Rafael Carioca, suspenso, e o atacante Arthur, lesionado, não estarão à disposição do treinador para o encontro de logo mais.

