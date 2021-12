Quem deve ser o próximo presidente do Vitória? Vote

O Esporte Clube Vitória tem dois candidatos inscritos para a eleição marcada para o dia 31 deste mês. Nesta sexta-feira, 27, o presidente em exercício, Silvoney Salles, confirmou que Raimundo Viana e Ivã de Almeida entregaram toda a documentação necessária para concorrer ao cargo. As inscrições foram encerradas no fim da manhã desta sexta.

O cargo de presidente do Vitória ficou vago no início desta semana, quando, sob protestos da torcida, Carlos Falcão renunciou à presidência em reunião do conselho.

