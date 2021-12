Queiroz pede paciência à torcida do Vitória para contratar

A torcida rubro-negra questiona: cadê as contratações? A diretoria do Vitória, por sua vez, prega cautela. Segundo Raimundo Queiroz, o mercado está complicado e, neste momento, é preciso ter "calma para que não haja arrependimento no futuro". Questionado sobre a possível contratação do volante Elton, do Internacional, Queiroz foi sucinto na resposta. "Foi nos oferecido o atleta e não tivemos o interesse".

Sobre o possível retorno do atacante Neto Baiano (no Kashiwa Reisol, do Japão), o dirigente voltou a falar que se trata de uma negociação bastante complicada. "É muito difícil. Ele lutou muito para ir ao Japão, em busca de um grande contrato. Agora, por motivos que desconhecemos, ele quer retornar. O time do Japão tem interesse em ter seu investimento de volta. Mas o salário dele não temos condições de pagar. Não há negociação", reforçou.

Em seguida, revelou que o volante Fernando Bob será devolvido ao Fluminense. Quanto ao atacante Marcos Aurélio, do Internacional, Queiroz afirmou que já foi praticamente descartado. "É um atleta que interessa, mas está fora dos nossos propósitos, pois o Internacional tem outras situações para ele", disse o dirigente.



Queiroz confirmou que o clube está negociando com o zagueiro Rodrigo Defendi, ex-Vitória de Guimarães, de Portugal. "É uma negociação em andamento, mas não posso falar nada a mais que isso". Por fim, falou sobre o meia Vander, ex-Bahia. "É um atleta que, pelo que estou sabendo, está em litígio com o Bahia e, se estiver livre, é uma história diferente. Mas não temos nenhuma negociação em andamento.

