Quatro jogadores são poupados de treino na Toca do Leão

Quatro jogdoares foram poupados dos treinamentos na Toca do Leão nesta segunda-feira, 21. Os meio-campistas Willian Farias e Tiago Real, que saíram de campo contundidos em Guanambi, fizeram tratamento das lesões musculares e realizaram exames para avaliar melhor a gravidade. Nesta terça, 22, sai o resultado.

Também estiveram no departamento médico, os atacantes Vander e Marinho, com traumas no tornozelo. O zagueiro Guilherme Mattis e o lateral-direito Maicon Silva estão na fase de transição.

Já o goleiro Fernando Miguel fez um treino com o preparador de goleiros Washington Rufino e depois correu em torno do gramado do Barradão, junto com o parceiro Caíque.

Na tarde desta terça, o técnico Vagner Mancini volta a trabalhar com o grupo, que conta com os reforços de Victor Ramos e Kieza. Eles vão estrear no sábado, 26.

