Quatro jogadores ficam à disposição de Ney Franco

Após a partida contra o Sport, no domingo, 12, na Ilha do Retiro, quatro jogadores preocupavam o Departamento Médico do clube: O goleiro Gatito Fernández, com uma torção no terceiro dedo da mão esquerda; o atacante Dinei, com dores no tornozelo após uma pancada; o zagueiro Kadu, com uma entorse no tornozelo e o atacante Marcos Junio, com um traumatismo facial por ter levado uma pancada no rosto numa dividida com o adversário preocupavam a comissão técnica.

Porém, a boa notícia veio nesta segunda-feira, 13. Os três titulares do time - Fernández, Dinei e Kadu - participaram do trabalho na academia normalmente. Apenas o goleiro é que precisou fazer um exame pela manhã, mas nada grave foi detectado e ele está liberado para a partida de quinta. Já Marcos Junio foi direto para o treino em campo, junto com os demais reservas e com os outros atletas que atuaram menos de 45 minutos.

O meia argentino Escudero e o volante paraguaio Cáceres, vetados contra o Sport, fizeram um trabalho físico à parte. Eles ainda são dúvida para o duelo de quinta-feira. Outro que também treinou normalmente junto com os reservas foi o goleiro Wilson.

Incógnita

Ney Franco não deu pistas sobre a escalação do time para a decisão na Sul-Americana. Suspenso, Gatito não poderá jogar contra o Cruzeiro, e Ney já se antecipou, avisando que Wilson será o titular no domingo.

A pergunta é: quem será o arqueiro do Leão contra o Nacional? Gatito, por se tratar de um jogo decisivo, ou Wilson, para ganhar ritmo para domingo? Ainda não há resposta.

