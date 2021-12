Quatro jogadores disputam duas vagas no meio-campo do Vitória

A expulsão de Gabriel Xavier no finalzinho do jogo contra o Botafogo, na quarta-feira, 14, colocou um ponto de interrogação no meio-campo titular do Leão para a partida contra o Sport, no domingo, 18, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada do Brasileiro. Suspenso, o atleta não vai poder atuar e, por isso, abriu uma vaga na equipe titular.

A única certeza no setor é o retorno do capitão Willian Farias, que cumpriu suspensão na última rodada. As outras duas vagas do meio-campo estão sendo disputadas por quatro jogadores: Uillian Correia, Cleiton Xavier e os novatos Fillipe Soutto e Yago.

A tendência é que a posição de Gabriel Xavier seja preenchida pelo seu xará Cleiton. Porém, um dos fatores que podem mudar essa lógica é o estilo de jogo do veterano. O titular é mais agressivo em campo, consegue atacar e ainda recompõe com mais velocidade. Por conta disso, o volante Yago, que já disse saber atuar como meia, pode ganhar o lugar no time titular.

Uma outra hipótese para o próximo duelo pode ser um time mais fechado na marcação. Como o rival tem um histórico favorável jogando em casa diante do Vitória – ganhou seis dos 10 confrontos na Ilha, contra apenas um triunfo do rival no Brasileirão – o técnico Alexandre Gallo pode optar por um time mais defensivo, com três volantes ao invés de dois.

A outra vaga de volante

A dúvida para a segunda vaga de meio-campista defensor surgiu logo após a última partida. Isso porque Uillian Correia, que vem sendo titular na posição, não foi bem no jogo e acabou substituído na volta do intervalo por Yago – a entrada do jogador deu mais velocidade ao time, o que pode favorecê-lo na briga pela vaga.

Mas, apesar da partida ruim, Correia tem bons números aos quais pode se apegar. Até o momento, ele é o jogador que mais deu passes certos com a camisa do Leão neste Brasileiro, com 219. Outra estatística que favorece Uillian é a de passes para finalizações, que ele também lidera no time, com sete toques certeiros. Entretanto, quando se trata de roubar bolas, o jogador aparece apenas como o 9º da equipe, com três desarmes.

Outro que luta diretamente pela vaga é o volante Filipe Soutto, que foi o substituto de Farias contra o Botafogo. Apesar da falta de ritmo de jogo, ele atuou bem, principalmente com uma competente saída de jogo. O técnico Gallo não deu indícios de que ele deve começar jogando contra o Sport, mas elogiou a atuação do meio-campista.

“Não tivemos uma equipe equilibrada defensivamente. O Fillipe Soutto não vinha jogando. Até surpreendeu. Gostei do trabalho dele, mas é claro que faltou uma conversa, até para fazer uma transição mais técnica”.

Os jogadores do Vitória ganharam folga nesta quinta-feira, 15, e não treinaram. O time se reapresenta para as atividades nesta sexta, 16, às 16h, para dar início à preparação para o jogo.

*Estagiários sob supervisão do editor interino Daniel Dórea

