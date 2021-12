Quatro jogadores desfalcam o Vitória em treino tático

O técnico Vagner Mancini comandou na manhã desta quarta-feira, 10, mais um treino tático preparatório para o duelo contra o Mogi Mirim, que acontece sábado, 13. Porém, quatro jogadores não puderam participar da atividade.

As ausências foram os volantes Luiz Gustavo, que segue em recuperação de lesão muscular na parte anterior da coxa, e André Castro que não teve condições de treinar porque sentiu febre. Já o zagueiro Maracás e o atacante Vander, que lesionou a mão, participaram de um trabalho especial com o preparador físico do clube.

Em contrapartida, o zagueiro Guilherme Mattis está liberado pelo departamento médico e se juntou com o elenco principal para treinar no campo do Barradão. Além dele, o jovem Marcelo foi testado no meio-campo, pois o volante Amaral, um dos titulares da posição, terá de cumprir suspensão contra o time paulista.

