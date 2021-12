Quase 9 mil ingressos já foram vendidos para jogo do Vitória

O torcedor do Vitória que ainda vai comprar ingressos para o jogo entre Vitória e Paysandu, válido pela 28ª rodada da Série B, sábado, 26, na Arena Fonte Nova, tem que correr para os pontos de venda. Até esta quinta-feira, 24, já foram vendidos 8.895 bilhetes.

O dia foi de muitas filas e reclamação por parte da torcida que se dirigiu aos pontos de venda. Na Loja do Leão, localizada na Shopping Capemi, região do Iguatemi, os torcedores presentes reclamaram pois a venda só estava sendo efetuada com dinheiro. Na Fonte Nova e na Loja Planeta Vitória, no Shopping Bela Vista também houve movimentação de torcedores. Os ingressos de meia do setor norte inferior já estão esgotados, mas ainda há bilhetes para todos os setores.

Os torcedores podem adquirir os ingressos via internet, na Loja do Leão, no Shopping Capemi, Loja Planeta Vitória (Shopping Bela Vista) e nas bilheterias da Arena Fonte Nova até enquanto durarem os bilhetes.

