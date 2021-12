"Quando o time sofre gol, a culpa maior é do setor defensivo", diz Ramon

Durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 13, o zagueiro do Vitória, Ramon, assumiu que o setor defensivo tem culpa maior quando o time sofre gols. O empate com o ABC, nos acréscimos do segundo tempo, na 4ª rodada da Copa do Nordeste, fez com que as críticas a este setor aumentassem ainda mais, já que os três gols marcados pelo alvinegro potiguar foram decorrenntes de falhas na defesa.

"Os grandes clubes que estão disputando a série A também estão sofrendo vários gols, mas a gente reconhece que, quando o time sofre gol, a culpa maior vai ser sempre do setor defensivo. Estamos trabalhando para corrigir ao máximo", disse o atleta.

Ainda segundo Ramon, a equipe rubro-negra já sabia que os jogos contra o ABC, Bragatino e Bahia de Feira seriam partidas bem disputadas e difíceis, já que se trata de uma sequência de partidas.

"A gente já tinha conversado que essa semana seria a mais complicada. A primeira etapa já foi. Não veio a vitória, mas a gente viu o poder de reação. Agora vamos para a segunda, será mais uma batalha. Sabemos que não podemos errar, não podemos vacilar em momento nenhum".

