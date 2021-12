Publicação de André Lima assusta torcedores nas redes sociais

Após rumores de uma possível ida de André Lima para Goiás, uma publicação do atacante do Vitória na manhã desta segunda, 18, levantou suspeitas de sua saída do clube e assustou torcedores nas redes sociais.

Mensagens como "isso é uma despedida matador?" e "obrigada nada, nem invente" entoaram os comentários. Outros preferiram desejar sorte ao camisa 99 do Vitória: "está de partida? Se for verdade, e for melhor, vai com Deus guerreiro!"

Duas passagens

Somando duas passagens pelo rubro-negro, a primeira em 2013, marcada por uma fratura no joelho esquerdo, André Lima tem contrato até o fim do ano. O carioca de 33 anos tem 24 jogos oficiais em 2018, com oito gols.

