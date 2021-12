Próximo do Z-4, Vitória recebe Londrina com obrigação de vencer

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro traz uma responsabilidade maior para o Vitória. Às 18h30, no Barradão, o Rubro-Negro recebe o Londrina, equipe que ainda não venceu na competição nacional. O triunfo do Leão se torna uma obrigação também porque o time treinado por Ramon Menezes vem de derrota e está próximo da zona de rebaixamento.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Recém-promovido à Segunda Divisão, o Tubarão não começou bem a disputa do certame nacional. São duas derrotas e quatro empates nas primeiras seis rodadas, resultados que colocam o time na penúltima posição da tabela. Ao Vitória, cabe se aproveitar da fase ruim do adversário para se reabilitar na competição.

A derrota na última rodada afastou a equipe dos primeiros colocados. Algoz rubro-negro, o Coritiba agora já ocupa a segunda posição e se colocou com sete pontos de vantagem para o time da Toca, que já está a mais de um jogo de distância do G-4. O grupo dos quatro últimos, no entanto, está no cangote do Leão, com só um ponto de folga para o 17º colocado.

Esses são os motivos que colocam os três pontos em disputa neste sábado, 26, como imposição para o Vitória, mas entre o dever de vencer e a realização do triunfo, algumas armadilhas podem complicar a vida dos comandados de Ramon Menezes.

Apesar de ainda não ter vencido e ocupar a penúltima posição na tabela, o Londrina tem bons números defensivos, com cinco gols sofridos em seis jogos. O ponto forte do adversário complica a vida do Rubro-Negro, que até agora tem o ataque como ponto fraco na Série B. Ou seja, a combinação dos dois fatores não gera empolgação para a partida deste sábado.

Com quatro gols na Segundona, o Leão só balançou as redes em duas partidas. Marcou uma vez no empate com o Guarani, e três no triunfo para cima do Brusque. Nos outros quatro compromissos, passou em branco.

Números mais detalhados mostram que o problema não é a falta de volume ofensivo. De acordo com o Footstats, o Vitória é um dos times com mais finalizações em toda a Série B: 80. O que preocupa é a mira dos artilheiros, uma vez que são necessárias 20 tentativas para fazer um gol na competição.

A julgar pela entrevista do uruguaio Pablo Siles, a dificuldade para converter jogadas de ataque em gols já foi diagnosticada internamente como principal problema do time. O meio-campista participou de entrevista coletiva após o treino de sexta-feira, 25, e falou sobre o assunto com a imprensa.

“Creio que o que nos falta é finalizar melhor as jogadas. Fomos superiores aos rivais que enfrentamos, mas, por mais que tenhamos sido superiores, precisamos ganhar. Isso que nos falta: finalizar. (...) Se a gente finalizar bem as jogadas, nós vamos conquistar resultados melhores”, comentou Pablo Siles, titular em todas as partidas desde a chegada de Ramon Menezes.

Mudanças

Sob o comando de Ramon, as escalações rubro-negras têm passeado entre dois esquemas. O 5-3-2 é o escolhido para os jogos fora de casa, como aconteceu contra Internacional, Remo e Coritiba. Quando o time é mandante, os três zagueiros saem de cena e o Leão vai para campo no 4-3-3. É o que deve acontecer neste sábado, já que a partida contra o Londrina acontece no Barradão.

Com a mudança, Mateus Moraes deixa a equipe inicial. Os mais cotados para ganhar a vaga são Fernando Neto e Eduardo. Outra novidade esperada é o retorno de Raul Prata. O lateral direito está recuperado de lesão e voltou a ser relacionado depois de desfalcar a equipe em três rodadas.

adblock ativo