Próximo da forma ideal, Escudero demonstra interesse em permanecer no Vitória

O jogador Damián Escudero segue seu treinamento na Toca do Leão em busca do condicionamento fisico ideal. O meia, que está passando por um processo de avaliação dentro do clube, deverá ter sua situação definida dentro de uma semana. Com previsão de um mês, o atleta já treina nas dependências do Vitória a pouco mais de três semanas.

“Um atleta como Escudero sempre tem propostas, mas o interesse dele hoje é subir o Vitoria para a Série A. A sua identificação com o clube e com a torcida é muito grande. Vamos respeitar isso. Na próxima semana teremos uma definição sobre o futuro do atleta”, destaca em nota, a Salvador Soccer.

Sem atuar em uma partida oficial desde dezembro de 2017, pelo Vasco da Gama, Escudero vinha fazendo apenas trabalhos de prevenção contra lesão e aprimoramento da parte física. No entanto, o ídolo Rubro-Negro começou a treinar normalmente no início desta semana.

