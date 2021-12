Provável titular, Renato Santos diz: "quero meu espaço"

O Vitória não vai poder contar com os dois zagueiros titulares, Victor Ramos e Kadu - suspensos - e a provável dupla defensiva rubro-negra para o duelo contra o Corinthians vai atuar junta pela primeira vez.

Se Ney Franco mandar a campo o time que testou no treino de quinta-feira, 31, o coringa Luiz Gustavo terá como companheiro Renato Santos, que pode fazer a primeira partida como titular.

Renato declarou estar confiante para fazer uma boa partida e rechaçou qualquer probabilidade de falta de entrosamento. Além disso, o defensor disse que respeita os colegas, mas vem buscando o espaço na equipe.

"As expectativas são as melhores. O entrosamento é o de menos. Mas venho trabalhando forte porque quero meu espaço na equipe titular, sempre respeitando os companheiros. O entrosamento favorece bastante, mas não vai ser problema porque o Luiz Gustavo é um excelente jogador e vem demonstrando isso", afirmou.

Caso inicie a partida, a estreia de Renato como titular no Vitória será justamente contra o Corinthians, adversário que traz boas lembranças ao defensor.

Em sua estreia pelo Flamengo, seu ex-clube, ele enfrentou o mesmo adversário, com um companheiro de zaga que também não tinha tanto entrosamento, e marcou um gol no Brasileirão do ano passado.

"Eu tive uma experiência dessa no Flamengo, contra o Corinthians, no Pacaembu, com um atleta que nunca tinha jogado junto. Acabei fazendo um bom jogo, inclusive com um gol. A oportunidade é de um jogo importante, de defender as cores rubro-negras. Vamos entrar para ganhar, para marcar em cima. Aqui em casa, quem tem que se sobressair é o Vitória", disse o zagueiro.

O confronto entre Vitória e Corinthians está marcado para o próximo domingo, 3, no Barradão. Com mais de 30 mil ingressos vendidos, a expectativa é de casa cheia na Toca para empurrar o Leão. A equipe ocupa a sexta posição, com 47 pontos, somente cinco distante do G-4.

