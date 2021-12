Provável titular, Eduardo Ramos nega status de herói

Com a lesão e o consequente resguardo de Pedro Ken, o nome de um jogador se impõe como o mais provável substituto para a vaga deixada em aberto no meio campo do Vitória: Eduardo Ramos.

O atleta, que tem entrado no decorrer dos jogos desde quando Ricardo Silva assumira o comando técnico da equipe, falou com a imprensa na tarde desta terça-feira, 30, e negou que tenha pretensão de ostentar o status de herói do acesso rubro-negro à elite do futebol nacional.

"Nunca fui salvador da pátria. Não tem isso. Ninguém ganha e nem perde sozinho. Somos um grupo. Pode ter certeza de que a gente vai estar forte nessa reta final, nesses cinco jogos aí, e vamos fazer um bom papel", prometeu Eduardo Ramos.

Embora tenha demonstrado confiança num necessário triunfo, Ramos disse esperar muita dificuldade na partida do próximo sábado, 3 de novembro, contra o Bragantino, uma vez que o time paulista briga para não ser rebaixado para a Série C.

"A gente sabe que eles vêm brigando nessa reta final. É um time que tem força em São Paulo e vai lutar até os últimos minutos para não cair. É uma final para a gente também. Independentemente desse problema que a gente tem, temos que superar e passar por cima. Vai ser difícil, vai ser uma guerra, mas a gente é capaz de chegar lá e, com muita humildade, fazer um bom jogo e vencer", ponderou.

O jogador falou ainda sobre o mau momento do Leão, que vem de duas derrotas consecutivas no Barradão, e disse entender as cobranças do torcedor rubro-negro para que o time baiano não cometa mais vacilos na reta final do Brasileirão.

"Enfrentamos boas equipes. O Atlético e o São Caetano estão brigando pelo G-4. Mas a gente continua com o mesmo foco e o mesmo objetivo. Pegamos duas equipes muito fortes aqui, que vieram com um sistema de jogo bem definido. Foi complicado e não conseguimos vencer. E o torcedor tem razão. Tá no direito dele. A gente espera poder dar a volta por cima e que, no próximo jogo contra o América, eles possam nos apoiar", finalizou.

