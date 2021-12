Protesto no Barradão tem muro pichado e 2 torcedores detidos

Torcedores do Vitória - liderados por integrantes da torcida Os Imbatíveis (TUI) - reuniram-se na manhã desta terça-feira, 21, em frente ao Barradão, para protestar contra o fraco desempenho do time na Série A do Brasileirão.

Durante abordagem de prevenção da Polícia Militar, no entanto, agentes da 50ª Companhia Independente da PM (Sete de Abril) flagraram dois torcedores com uma quantidade de maconha. Eles foram encaminhados para 10ª Delegacia Territorial.

Apesar disso, o restante dos torcedores permaneceu no local e manteve o protesto. Eles picharam um dos muros do estádio com a frase "Pés no chão = segunda divisão". Conforme a PM, o grupo também solta fogos de artifícios e entoa cânticos contra os jogadores e a diretoria.

Os manifestantes aguardam a saída dos jogadores e dirigentes para cobrar de forma direta. Os policiais militares continuam no local para manter a pacificidade do protesto.

Fase ruim

O Vitória é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 9 pontos de 27 disputados, tendo um aproveitamento de 33,3% (duas vitórias, três empates e quatro derrotas).

A ira da torcida foi impulsionada no último domingo, quando o Leão perdeu dentro de casa para a Chapecoense e ficou apenas a um ponto do primeiro time da zona de rebaixamento para a Série B, o Sport, 17º colocado.

Muro do Barradão foi pichado em protesto (Foto: Reprodução | Site Arena Rubro-Negra)

