Pronto para pegar o Asa, Vitória parte em longa viagem

Os jogos fora de casa contra o Asa e contra o Salgueiro, pela quarta e pela quinta rodadas da Copa do Nordeste, respectivamente, levou o Vitória a decidir por passar seis dias longe de Salvador.

Depois das atividades na manhã desta terça-feira, 29, marcadas principalmente por um treino recreativo e por um breve trabalho tático, a delegação rubro-negra embarcou rumo à cidade de Arapiraca, onde enfretará o Asa na noite da próxima quarta-feira, 30.

Para poupar os atletas de um desgaste maior com viagens, o clube decidiu por não retornar à Toca do Leão para se preparar com vista no jogo de domingo, 3 de fevereiro, contra o Salgueiro. Por isso, seguirá em Arapiraca até a sexta-feira, 1, para na sequência viajar para o interior pernambucano.

Mudança na lateral - Mais uma vez diante do alvinegro alagoano, o time do técnico Caio Júnior deverá ter uma única mudança em relação à equipe que começou a partida do último domingo, 27, como titular.

Uma vez que o nome de Dimas, titular no último jogo, não aparece na lista de relacionados, a disputa pela lateral direita ficará entre Nino Paraíba e Marcos, que foi contratado recentemente e poderá fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra.

