Promotor não vê ligação entre atentado a atletas e ‘torcida única’

Após a confirmação do Vitória que os atletas Wallace, Rafaelson, Flávio e um amigo sofreram um atentado no entorno do estádio, na quinta-feira, 27, após o Ba-Vi, o promotor Olímpio Campinho, que fez a recomendação para a adoção da torcida única nos clássicos, disse que o caso não se tratava de futebol.

De acordo com o promotor, o objetivo da promoção da torcida única é evitar o enfrentamento entre torcedores, e esse seria um caso de crime comum.

“Mesmo se fosse torcedor, não é para isso que a gente está fazendo torcida única. A gente está tentando evitar confronto de torcidas, como o que aconteceu com êxito em São Paulo. Não sei por quê pessoas que não estão comprometidas com a verdade e com o interesse público não conseguem admitir isso”, disse Olímpio Campinho.

O promotor sugeriu que o Trobogy, local dos disparos, já seria violento independentemente dos dias de jogos.

Ele também disse que já esperava uma reação negativa por causa da "resistência" dos dirigentes dos dois clubes em adotar a medida. "Obviamente, com a resistência que encontramos por parte dos dirigentes de futebol para ter uma atitude responsável e consciente em relação à violência, era muito previsível que, até se uma pessoa escorregasse na escada, apareceriam profetas para fazer ligação de qualquer fato com a torcida única”, opinou.

A recomendação de torcida única foi feita pelo promotor através do MP-BA após a morte de Carlos Henrique de Deus, no Ba-Vi do último dia 9. Ele, que era torcedor do Bahia, foi alvejado após o jogo próximo a um posto de conveniência na Avenida Vasco da Gama. Depois dos dois clubes se manifestarem contrários à iniciativa, a CBF optou por acatar integralmente a orientação.

Atentado contra atletas do Vitória

Três atletas do Esporte Clube Vitória que passeavam de carro após o clássico Ba-Vi, na noite da última quinta, foram alvejados com dois tiros, na rua Mocambo, no Trobogy, sentido avenida Luis Viana (Paralela).

Segundo comunicado oficial do clube, Wallace (ao volante), Flávio e Rafaelson, que estavam acompanhados de um amigo, passavam pela rua com um fluxo normal de carros na região, quando um outro veículo parou no quebra-molas anterior ao que os jogadores estavam e uma pessoa saltou e realizou dois disparos em direção às vítimas. A segunda bala atingiu dois vidros (dianteiro e traseiro), mas não baleou os atletas. Ninguém ficou ferido. Wallace acelerou o carro, e os criminosos não os seguiram.

B.O.

Os jogadores registraram ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia, em Pau da Lima, acompanhados do advogado Tárcio Costa, do Departamento Jurídico do clube. O delegado José Clodoaldo da Silva Lima informou que, na semana que vem, vai ao complexo Manoel Barradas para ouvir os jogadores envolvidos. A informação é de que todos passam bem, apesar de estarem bastante assustados.

Em nota, o Vitória diz lamentar "que em tempos de Ba-Vi da Paz, com campanhas neste sentido aderidas pela grande maioria dos torcedores, jogadores e da imprensa, episódios como estes ocorram nas imediações dos estádios que sediam os clássicos, independente do tipo de torcida autorizada a assistir aos jogos, e reitera sua posição de que a violência nas ruas é uma questão complexa e que não depende de quem está nas arquibancadas de um clássico".

