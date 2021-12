Promessa da base do Vitória assina contrato por mais 3 anos

Uma das revelações sub-20 do Vitória na temporada passada, o zagueiro Carlos renovou seu vínculo com o Rubro-Negro. O anúncio foi feito através das redes sociais do presidente Paulo Carneiro.

Nesta quinta-feira, 25, o presidente se reuniu com os empresários do jogador e chegaram a um acordo. A jovem promessa assinou com o Leão por mais 3 temporadas e segue no clube até abril de 2022.

O atleta, que teve uma série de impasses durante a gestão do ex-presidente Ricardo David, não havia conseguido a extenção de seu contrato e, por isso, estava atuando no Baianão pela equipe da Jacuipense.

