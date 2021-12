Proibidos de entrar, torcedores apedrejam guarita da Toca

Mesmo com a proibição de torcedores no jogo-treino deste domingo, 11, cerca de 30 rubro-negros, entre adultos e crianças, arriscaram ir até o Barradão, mas acabaram barrados. Revoltados, alguns deles apedrejaram a entrada do estádio.

No próximo sábado, o Vitória fará um amistoso contra a Jacuipense, às 9 horas. Desta vez, o torcedor poderá entrar para acompanhar o jogo. Segundo a diretoria do clube, ontem a torcida foi proibida visando à segurança e conforto de todos, já que o confronto com o Leônico foi no campo de treinamento e não no do Barradão.

O próprio técnico, Ricardo Drubscky, assegurou que não pretende afastar o torcedor do time. "Sempre sou a favor de que o torcedor participe da vida do clube. Hoje, em particular, não podíamos, pois foi feito no campo de treino e seria ruim a presença da torcida. Não poderíamos dar o conforto e a segurança que ela merece. No proximo sábado, no Barradão, tomara que todos venham. Precisamos reacender esta torcida e estou ansioso em ver a galera rubro-negra nos apoiando. Será um ano muito importante", completou Drubscky.

Nesta segunda-feira, 12, o Vitória volta aos treinos à tarde. Para o treinador, será uma semana ainda mais puxada do que a passada, na qual os atletas já fizeram treinos táticos e físicos.

"Tivemos uma primeira semana boa, na qual precisamos enaltecer o grupo. No primeiro dia, todos estavam presentes. Achei isso muito importante. É um grupo jovem, formado em 60% por atletas da divisão de base do clube. É prova de que eles têm comprometimento. E os jogadores que vieram de fora têm um perfil parecido", disse Drubscky, que ainda aguarda a chegada de um camisa 10 como reforço do time.

