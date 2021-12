"Profissionalismo vem acima dos salários atrasados", diz goleiro Ronaldo sobre crise no Leão

Após se destacar na partida do Vitória no último sábado, 16, diante do Ceará, o goleiro Ronaldo concebeu uma coletiva na tarde desta segunda-feira, 18, onde ressaltou o trabalho que tem sido feito pelo recém-chegado preparador de goleiros, Rogério Maia, e a crise instalalada na Toca do Leão, agravada com a desclassificação da Copa do Brasil.

"Eu acho que o trabalho vinha sendo bem feito pelo Itamar Ferreira. O Maia chegou pra somar, um tem complementado o outro bastante e tem passado isso para a gente", elogiou o arqueiro Rubro-Negro.

Quando questionado a respeito dos últimos resultados negativos sofridos pelo Leão, o goleiro justificou a a rotatividade do plantel, devido à chegada e saída de alguns jogadores.

"O pessoal está se esforçando ao máximo para tentar encaixar o mais rápido possível. Claro que a gente queria começar ganhando todos os jogos. Mas como o grupo é novo, a gente entende que precisa ter um pouco de paciência para tudo se ajustar", explicou.

No final da coletiva, ao ser perguntado sobre o momento conturbado que o clube ultrapassa, com salários atrasados, Ronaldo afirmou que isso não é empecilho dentro de campo.

"Nós jogadores não estamos focados nessa questão financeira. Temos que dar o nosso melhor, independente de estar com salário em dia ou não. o profissionalismo vem muito acima dessa questão", encerrou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo