Procuradoria do STJD definirá caso 'Victor Ramos'

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Caio César Rocha, designou o auditor Ronaldo Botelho para análisar e conduzir um inquérito para apurar a situação do zagueiro Victor Ramos, do Vitória. Ele agora tem 15 dias para concluí-lo, prazo que pode ser prorrogado por outros 15 dias.

No último dia 19, a procuradoria do STJD pediu abertura de inquérito para apurar a existência de infração disciplinar na utilização do atleta pelo Vitória e o procedimento de arquivamento do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) e da diretoria de registros da CBF.

