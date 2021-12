Procurado pelo Vasco, Gabriel pode deixar o Vitória

Depois de Rodrigo Mancha, que se mudou para o futebol japonês, mais um jogador pode estar bem perto de deixar o Vitória: o zagueiro Gabriel Paulista.

Nesta terça-feira, 12, o Vasco tornou público o seu interesse pelo defensor e o diretor de futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, confirmou que já houve uma sondagem do time carioca.

"Existe uma possibilidade, sim. Nós fomos procurados e existe um embrião de uma coisa que pode se tornar negociação. Por enquanto foi só uma sondagem, mas não pretendemos emprestar", disse Raimundo Queiroz.

Informado pelo seu empresário sobre o interesse do Cruzmaltino, Gabriel teria dito que pretende estudar a proposta para então definir o seu futuro.

Aos 22 anos, o zagueiro é considerado uma das maiores revelações do atual elenco do Vitória. Em 2012, o jogador foi eleito um dos melhores zagueiros do Campeonato Baiano.

Se a transação for confirmada, o Vitória passará a ter cinco opções de zagueiros em seu elenco: Victor Ramos, Cardoso, Reniê, David Braz e Fabrício.

