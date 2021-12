Primo de Ricardo Teixeira é o novo gestor do Vitória

O Vitória anunciou nesta sexta-feira, 6, a contratação do novo diretor de futebol do clube, trata-se de Marcos Moura Teixeira, primo do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira.

Ele será apresentado segunda, 9, às 16h, no Barradão. "Estou muito feliz por fazer parte agora do projeto de crescimento do Vitória. Tenho certeza que será uma integração muito produtiva e desejo sucesso a todos", disse.

O seu último trabalho foi como vice-presidente do Figueirense, no qual foi destituído do cargo em setembro de 2013 após pressões da torcida e dos conselheiros do clube que gerou uma manobra no estatuto para justificar a sua saída.

Teixeira também tem passagens pela Seleção Brasileira em que atuou como coordenador técnico entre 1998 e 2000. Ele ainda atuou no Cruzeiro, onde foi diretor das divisões de base e coordenador técnico. Além disso, Teixeira foi assistente técnico de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, em 2005.

adblock ativo