Pretendido pelo Vitória, Defendi já foi campeão pelo clube

O zagueiro Rodrigo Defendi, que estava no Vitória de Guimarães (Portugal) e que chegou a ser anunciado pela imprensa portuguesa como novo reforço do Vitória, teve uma passagem rápida e chegou até a ser campeão pelo Leão.

Defendi fez parte da delegação rubro-negra que, em 2001, viajou à Alemanha para participar da Nike Premier Cup. O atleta, então com 15 anos de idade, havia saído do Comercial-SP e chegado ao time baiano cerca de dois meses antes do torneio.

Canhoto, se destacou e ajudou o clube a conquistar o título internacional. Mas não demoraria muito na Toca do Leão: depois de quase um ano de clube, chamou a atenção do Cruzeiro e acabou por se transferir para o time mineiro.

De acordo com um antigo funcionário do Vitória, o jogador teria sido negociado por cerca de R$ 50 mil para a Raposa, que, em 2004, o teria vendido ao Tottenham, da Inglaterra, por algo em torno de R$ 1 milhão.

Em contato por telefone, o Diretor de Futebol do Leão, Raimundo Queiroz, disse que, antes de cogitar a sua contratação, não sabia da passagem do defensor pelo time baiano e reafirmou que ainda não tem nada fechado com o atleta.

"O Defendi passou pelo Vitória quando tinha 14, 15 anos de idade. Mas, quando começamos a cogitar esta possibilidade, nem sabíamos disso. Mas não tem nada definido. Estamos trabalhando com todos os nomes. A cada dia que passa, você tem uma opção no mercado. Então, estamos catalogando nomes e vendo o que é melhor para o Vitória", disse o dirigente.

Depois do Tottenham, Defendi passou pelos clubes italianos Udinese, Roma e Avelino; em 2010, teve uma passagem pelo Palmeiras e, no ano seguinte, atuou pelo Paraná. Ainda em 2011, se transferiu para o Vitória de Guimarães, onde ficaria até o final de 2012.

