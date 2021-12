Presidente visita treinamento e não descarta pagamento de ‘bicho’

A derrota no clássico e o retorno à zona de rebaixamento parece ter ligado o sinal de alerta na Toca do Leão – no total, já são quatro partidas sem vencer no campeonato. Prova disso é que o presidente em exercício do Vitória, Agenor Gordilho, visitou o treinamento da equipe nesta quarta-feira, 25, e fez uma pequena reunião com o elenco Rubro-Negro.

O motivo da visita, segundo o lateral Caíque Sá, foi para incentivar o elenco nesta reta final complicada. “Foi bem vinda a chegada dele [presidente] lá. Ele falou para incentivar a gente. Foi uma palavra de conforto para levantar o astral da gente”, contou.

O atleta, porém, desconversou quando perguntado sobre ‘bicho’, incentivo financeiro aos atletas. “O fundamental é conquistar os três pontos em casa que estamos devendo. Bicho é sempre bom, mas, neste momento, temos que deixar de lado. O principal é fazer a nossa parte porque a diretoria vai fazer a dela”, disse.

Já o mandatário falou, após a reunião, que o grupo não exigiu bicho. “Uma prova de como o grupo é focado é que jamais eles pediram nenhum tipo de incentivo financeiro para poder ganhar jogo. Eles consideram isso uma obrigação deles”. Depois, deixou o assunto em aberto e não descartou a possibilidade de dar um incentivo financeiro nesta reta final de Brasileirão.

Presidente nega rombo

Apesar de o relatório do Conselho Fiscal do Vitória, de agosto deste ano, apontar diferença de R$ 10 milhões a mais no orçamento do clube do que o previsto, o presidente negou que o Leão tivesse um rombo financeiro. Mas reconheceu um “desequilíbrio”.

“Falam em rombo. Não existe rombo no clube nenhum. Quando você tem um orçamento que gasta mais do que aquilo que você arrecada, apresenta um desequilíbrio orçamentário. Mas o clube tem outros recursos, não tem empréstimo bancário, não tem adiantamento com Rede Globo. É um clube saudável, que honra com seus compromissos”, enfatizou Gordilho.

