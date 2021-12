Presidente se reúne com atletas antes de treino do Vitória

Depois da derrota no primeiro jogo da final, hora de juntar forças. Por isso, o presidente do Vitória, Carlos Falcão, abriu uma exceção na rotina administrativa do Leão e se reuniu com os atletas e a comissão técnica na tarde desta terça-feira, 8, antes das atividades na Toca do Leão.

O cartola reafirmou a confiança no elenco e comentou sobre o revés no clássico, que foi utilizado para motivar os atletas para o duelo decisivo do próximo domingo.

Posteriormente, os atletas seguiram para o campo de treinamento, onde realizaram as primeira atividades da semana - o grupo foi dispensado na segunda-feira, 7. Os titulares na partida fizeram somente exercícios físicos em um dos gramados do Barradão.

Os atletas que atuaram menos de 45 minutos realizaram um treino técnico sob o comando do assistente Éder Bastos. A novidade no gramado foi o atacante Dinei, que se recuperou de dores no abdômen e desfalcou o time no primeiro Ba-Vi da final.

O grupo se reapresenta nesta quarta-feira, 9, para um treino em jornada dupla seguindo a preparação para o segundo jogo, no próximo domingo, 13, às 16h, no estádio de Pituaçu.

adblock ativo