Presidente Raimundo Viana promete cuidado com a base

Eleito na última terça-feira, 31, o novo presidente do Vitória, Raimundo Viana, continua com sua 'peregrinação' pelos setores do clube. Após reuniões com os atuais diretores, nesta quinta-feira, 2, o gestor foi conhecer as instalações das divisões de base do Leão.

Após almoçar no refeitório das jovens promessas, Viana prometeu dar atenção total ao celeiro do Rubro-Negro. "Precisamos manter o título de fábrica de talentos. E isso não se faz com discurso, mas com ação. A nossa vinda aqui é um indicativo concreto da preocupação que teremos com esse setor, que é vital para o clube", disse.

O presidente em exercício até dezembro de 2016 ainda não definiu sobre uma possível reformulação na atual diretoria. Apesar de os diretores terem deixado seus cargos à disposição após renúncia de Carlos Falcão, ninguém ainda foi afastado de fato pelo novo cartola do clube.

