Presidente do Vitória se manifesta contra decisão da Fifa

O presidente do Vitória, Carlos Sérgio Falcão, afirmou, nesta terça-feira, 30, ser contra a decisão da Fifa de proibir investidores no futebol. O dirigente rubro-negro ponderou que preferia uma regulamentação ao invés da proibição e que a medida poderá prejudicar, a curto prazo, clubes brasileiros.

"Este é um tema muito polêmico. O Vitória vem montando seus elencos para Série A praticamente sem a ajuda de investidores e considerando a minha origem de homem de mercado financeiro, eu não posso ser contra o capital, então a linha que eu preferia que tivesse sido adotada era a linha da regulamentação, a linha da discussão", pontuou o presidente.

A decisão que proibe que jogadores sejam comprados por fundos de investimento e empresas foi anunciada na sexta-feira, 26, pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, em entrevista coletiva realizada após a reunião do Comitê Executivo da Fifa, em Zurique.

Para o presidente do Vitória, o clube não sofrerá grandes consequências com a nova medida. "Para o Vitória no curto prazo esses efeitos serão pequenos porque temos poucas participações de investidores em nossos atletas", analisou.

Ainda de acordo com Falcão, o Vitória não trouxe nenhum jogador em parceria com investidores. "Temos jogadores com participação de empresários, mas este ano de 2014 não fizemos nenhuma transação importante com nenhum dos nossos atletas que estão jogando na Série A".

