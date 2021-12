Presidente do Vitória quer anunciar novo técnico até domingo

O nome do novo treinador do Vitória para a sequência da temporada deve ser anunciado até o próximo final de semana, pelo menos é o que garante o presidente Ricardo David. Segundo o mandatário rubro-negro, o clube segue buscando um profissional para a função e a definição vai acontecer até este domingo, 12, quando o Leão encara o Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O dirigente garante que tem buscado de forma incessante o novo comandante para desembarcar no Barradão. “Estamos em conversa com alguns treinadores. Em paralelo, observando desempenho do Burse, que está tendo a experiência no profissional agora”, revelou o presidente em entrevista ao GloboEsporte.com.

O treinador Zé Ricardo esteve bem próximo do acerto, mas preferiu seguir a carreira no Botafogo. Abel Braga, Jair Ventura e Roger Machado também receberam convites, mas acabaram recusando as propostas, alegando que preferem iniciar trabalhos no começo da temporada.

Sem obter êxito na busca pelo técnico até o momento, Ricardo David não descarta efetivar o treinador interino João Burse. O comandante do sub-23 do Leão, inclusive, vai estar à frente da equipe novamente neste domingo, 12, diante do Grêmio, às 19h, na Arena do Grêmio. Um resultado positivo na partida e a dificuldade em achar um bom profissional no mercado podem ocasionar na efetivação de Burse.

