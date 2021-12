Presidente do Vitória promete dar chance a garotos

A diretoria rubro-negra pode oficializar nos próximos dias a contratação do zagueiro Rodrigo Defendi (26), ex-Vitória de Guimarães, de Portugal.

De acordo com o presidente, Alexi Portela Júnior, os reforços serão pontuais. O objetivo do mandatário é aproveitar, ao máximo, os atletas que fizeram parte da recente campanha do título da Copa do Brasil Sub-20.

Em entrevista ao site Bahia Notícias, Alexi afirmou que "não pretende inchar o elenco".

"Não adianta o time sub-20 ganhar um título como esse e não aproveitarmos jogadores que participaram da conquista", disse. Por fim, revelou que o foco dos reforços são "atletas experientes e comprometidos".

