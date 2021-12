Presidente do Vitória oficializa acerto com atacante Jordy Caicedo

O presidente do Vitória Paulo Carneiro, anunciou na manhã desta quarta feira, a finalização do acordo entre o Vitória e o atacante equatoriano, Jordy Caicedo. O atleta estava em Salvador há cerca de duas semanas, mas dependia da resolução de trâmites burocráticos para ser oficializado.

“Informo que depois de muito esforço o atleta Jordy teve sua transferência concretizada, aguardando apenas a colocação no BID. Jordy tem apenas 21 anos e grande potencial evolutivo. Desejo sorte à nossa nova aquisição”, anunciou Paulo Carneiro, através do Twitter.

Caicedo se destacou no Sul-Americano sub-20 de 2017, quando o Equador foi vice-campeão. Fez nove jogos na competição e marcou três gols. O atacante, que pertencia ao Universidad de Quito, estava emprestado desde janeiro ao El Nacional (EQU). Na equipe equatoriana, ele fez sete gols em 13 jogos.

O equatoriano que chegou a Salvador no dia 15 de julho, enfim pode fazer sua estreia pelo Vitória. Caicedo viaja ainda nesta quarta para o Rio Grande do Sul, onde se juntará à delegação Rubro-Negra para o confronto contra o Brasil de Pelotas, no sábado, às 11h, no estádio Bento Freitas.

