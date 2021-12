Presidente do Vitória nega pedido de sócios por Assembleia Geral Extraordinária

O presidente do Vitória, Ricardo David, negou nesta terça-feira, 19, o pedido de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) feita por sócios no início do mês de fevereiro.

Em documento cedido publicamente na manhã desta quarta, 20, por meio do site do clube, o presidente afirmou que a convocação da AGE apresenta ausência de qualquer fundamento estatutário ou amparo legal.

O pedido dos sócios emitido para mudar trechos do estatuto do clube tem entre seus apelos o fim do mandato do atual presidente Rubro-Negro, - que assumiu o clube em 2017 - convocando novas eleições para o triênio 2019/2022.

Ricardo David convive com constante pressão por causa da crise financeira e das atuações ruins do time. Com a relação desgastada, que se agravou após o rebaixamento do clube baiano para a Série B do Campeonato Brasileiro, membros do Conselho Deliberativo do clube exigiram a renúncia do presidente, em carta divulgada nesta segunda-feira, 18.

