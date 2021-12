Presidente do Vitória minimiza áudio vazado em que critica o elenco

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, minimizou o áudio vazado na segunda-feira, 10. em que critica o elenco do Rubro-Negro, e afirmou que a cobrança foi um estímulo e elogiou aos indicadores físicos dos atletas.

"Foi um estímulo que eu estava dando a meus jogadores para criar um ajuste ainda mais fino na forma atlética deles, já muito boa. Não existe clube no Brasil, nem no mundo, que tenha taxas de gorduras ajustadas milimetricamente. Não existe. São seres humanos e essas taxas de gordura são variadas de acordo com a massa magra, com a massa gorda, com o peso mínimo, com o peso total. São vários indicadores que auxiliam na avaliação física dos nossos atletas, que aliás, nunca estiveram em níveis tão altos”, disse o cartola, em parte do novo áudio divulgado nesta terça, 11.

O dirigente também criticou a imprensa por ter noticiado o conteúdo do áudio. “Pequenas diferenças em taxa de gordura não significam falta de forma física. Mas essas figuras que gostam de tentar tumultuar a vida do clube, já não é de hoje, canal de televisão, emissoras de rádio, que vivem de fomentar crise pra ganhar audiência".

