Presidente do Vitória garante que o Leão voltará a rugir

Em 16 de dezembro de 2013, Carlos Falcão foi eleito por aclamação presidente do Esporte Clube Vitória. Em quase seis meses de mandato, o dirigente encara o momento mais delicado de sua gestão. No entanto, com exclusividade para o Jornal MASSA!, ele transmitiu na terça-feira, 20, um recado de otimismo para a torcida.

"Nós temos seriedade, dedicação e comprometimento com o futuro do clube. Podem ter certeza que dias melhores virão. Como torcedor, eu também estou chateado, mas acredito na recuperação do Vitória, a começar pelo jogo desta quinta-feira contra o Atlético-MG".

Sobre o novo técnico, Falcão revelou que no próximo domingo, no jogo contra o Botafogo, em Macaé-RJ, ele já deverá assistir à partida do Brasileirão. "Estamos trabalhando esse nome [do técnico] com calma para não errarmos. Precisamos de resultados positivos em campo", afirmou.

A reação dos torcedores, segundo ele, é normal. "O próprio torcedor que hoje me xinga vai lamentar [caso ele saia] ter perdido um cara sério como eu, principalmente com a minha independência", disparou, dando a entender que não permitira influências externas na sua gestão.

