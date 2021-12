Presidente do Vitória diz que Defendi continua até o final

Após Ney Franco confirmar que Rodrigo Defendi vai continuar na zaga do Vitória na decisão do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 13, contra o Bahia, em Pituaçu, nesta segunda-feira, 7, foi a vez do presidente do clube Carlos Falcão negar que o beque será barrado do clássico.

"Nenhum jogador do elenco foi afastado. Claro que nos abatemos com a derrota, mas ainda acreditamos no título", disse o cartola.

Nas ruas e nas redes sociais os torcedores não perdoam o jogador e não poupam nas críticas pelas duas falhas nos gols do tricolor. "Foi um jogo para ser esquecido. Assumo a responsabilidade", falou Defendi.

No ano passado, uma situação semelhante aconteceu com o também zagueiro David Braz, que pecou em muitas jogadas na goleada de 4 a 1, sofrida para o Ceará, pela Copa do Nordeste. Depois do vexame, ele foi afastado do grupo principal e passou a treinar separado até o fim do seu contrato.

