Presidente do Vitória admite conversa por meia argentino

O presidente do Vitória, Carlos Falcão, admitiu nesta quinta-feira, 5, o interesse no meia argentino Martinuccio, do Fluminense. Mas, o alto salário do atleta é um entrave.

"É um excelente jogador e passa por uma equação financeira complexa. Estamos procurando parceiros para viabilizar o negócio", afirmou Falcão, por telefone, ao A TARDE.

O dirigente disse que segue conversando com o Tricolor Carioca para contratar o meia. Falcão ainda falou sobre as negociações com o meia Dudu Cearense e com os zagueiros Kadu e Victor Ramos.

Em entrevista ao "Globoesporte.com", o vice-presidente Epifânio Carneiro disse que o que está pegando é o valor do salário, cerca de R$ 300 mil mensais. "É um jogador que tem um salário muito alto, então estamos tentando viabilizar uma parceria, junto com o próprio Fluminense. Mas é um jogador que nós achamos interessante."

Ainda nesta quinta também foram cogitados os nomes do atacante Marcos Júnior, também do Fluminense, e do volante Adriano, que está no Santos. Falcão negou e disse que era especulação.

