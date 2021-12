Presidente do Náutico visita hotel do Vitória e ganha camisa

O presidente do Náutico-RR, Adroir Bassorici, visitou nesta terça-feira, 12, a delegação do Vitória e ganhou de Raimundo Viana uma camisa do Rubro-Negro. Empolgado, declarou: "A partida será uma grande atração para Boa Vista. Vamos tirar proveito desta exposição".

As duas equipes fazem nesta quarta, 13, o jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Vágner Mancini terá três desfalques em relação ao time que bateu a Juazeirense no último domingo, 10, por 3 a 2, pelas semifinais do Baianão.

Com um trauma num olho, sofrido após pancada em Juazeiro, o defensor Ramon acabou vetado pelos médicos, como precaução para que o quadro não evolua para deslocamento de retina. Com isso, Victor Ramos vai fazer dupla com Vinícius. Outro poupado será Leandro Domingues. Suspenso por uma infração cometida no ano passado, quando ainda defendia o Bahia, o atacante Kieza não poderá jogar nesta quarta.

adblock ativo