Presidente confirma interesse do Vitória em Silas

O tempo passa e o Vitória continua sem definir seu comandante para a próxima temporada. Apesar da demora, Alexi Portela assegura que não está aguardando a contratação do novo treinador para sondar jogadores.

"Não estamos atrasados no mercado. Apesar de não estar definido quem vai treinar o Vitória, estamos sondando jogadores para 2013. Não precisamos depender do treinador para isso", assegurou o presidente do clube.

Com o descarte de Marcelo Oliveira, confirmado no Cruzeiro, o cartola confessou que as atenções voltaram-se para dois nomes e o mais forte passa a ser o de Silas, mesmo indo de encontro com a última declaração de Raimundo Queiroz, que alegou não estar conversando com o treinador.

"Não vamos demorar, pois temos conversas avançadas com alguns nomes. Silas é um dos nomes que nos interessa muito, mas não vou dizer se é ele que está mais avançado, nem qual é o outro".

Uma coisa é certa: Alexi não vai apostar em Carlos Amadeu, pelo menos por enquanto. "É um nome que vamos investir, mas não agora. Ele está fazendo um trabalho fantástico na base e acho que pode dar mais pela nossa base. Garanto que ele seria competente também no profissional, mas não agora. Num futuro, não terei receio de investir nele", garantiu o presidente do Leão. Nesta segunda-feira, 3, o prata da casa Uelliton foi confirmado como reforço do Cruzeiro.

